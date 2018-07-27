Техническая приемка школы №56 в Нижнем Тагиле состоится в середине августа

На данный момент завершена внутренняя отделка здания учебного заведения — в коридорах установлена навигация по аудиториям, кабинеты оформлены в соответствии с теми занятиями, которые там будут проводиться. Специалисты заняты установкой оборудования в классах, столовой и на пункте охраны.