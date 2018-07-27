tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2018,, 16:10

Published 27 июля 2018,, 16:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Техническая приемка школы №56 в Нижнем Тагиле состоится в середине августа

27 июля 2018, 16:10
Здание нижнетагильской школы №56 обновлено снаружи и внутри. На данный момент строители подрядной организации устанавливают оборудование в классах, столовой и на пункте охраны. Приемка школы состоится в середине августа. В скором времени начнутся работы по строительству спортивного стадиона.

Капитальный ремонт школы №56 приближается к завершающей стадии. До окончания перечня работ, предусмотренных контрактом, остается около трех недель.

На данный момент завершена внутренняя отделка здания учебного заведения — в коридорах установлена навигация по аудиториям, кабинеты оформлены в соответствии с теми занятиями, которые там будут проводиться. Специалисты заняты установкой оборудования в классах, столовой и на пункте охраны.

В течение оставшихся трех недель подрядчик планирует завершить благоустройство пришкольной территории. В середине августа состоится техническая приемка школы, сообщает «Тагил-ТВ». Работы по строительству спортивного стадиона начнутся в ближайшее время. Уже выбран подрядчик, с которым будет заключен контракт.

Врио главы города Владислав Пинаев, посетивший образовательное учреждение, отметил, что школа №56 может стать примером капитального обновления, на который необходимо будет равняться в будущем.

Материалы по теме
Сергей Носов: «Нужно ежегодно ремонтировать по одной школе в Нижнем Тагиле»Тагилстрой преображается: Владислав Пинаев совершил объезд района
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Школа#Владислав Пинаев#Капитальный ремонт#Стадион#Школа №56#Александр Анищенко
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07