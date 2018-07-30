ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора

Свердловское управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ЕВРАЗ НТМК. Предприятие находится в так называемом «черном списке» управления и будет там до установления санитарно-защищенной зоны на своей территории.