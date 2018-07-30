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Posted 30 июля 2018,, 14:25

Published 30 июля 2018,, 14:25

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора

30 июля 2018, 14:25
Свердловское управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ЕВРАЗ НТМК. Предприятие находится в так называемом «черном списке» управления и будет там до установления санитарно-защищенной зоны на своей территории.

Нижнетагильский металлургический комбинат, входящий в состав АО «ЕВРАЗ», совладельцем которого является Роман Абрамович, попал в «черный список» управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Произошло это после публикации результатов проверки прокуратуры, из которых стало известно, что предприятие не установило санитарно-защищённую зону, из-за чего население вокруг оказалось подвержено негативной химической нагрузке.

«Европейско-Азиатские новости» сообщают, что департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу планирует привлечь руководство предприятия к ответственности за нарушение законодательства об охране воздуха.

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#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#НТМК#Здоровье#Нарушение#Роман Абрамович#Роспотребнадзор#Загрязнение#Загрязнение атмосферы#Росприроднадзор
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