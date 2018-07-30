ЕВРАЗ НТМК был включён в «черный список» Роспотребнадзора

Posted 30 июля 2018,, 14:25
Published 30 июля 2018,, 14:25
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Нижнетагильский металлургический комбинат, входящий в состав АО «ЕВРАЗ», совладельцем которого является Роман Абрамович, попал в «черный список» управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Произошло это после публикации результатов проверки прокуратуры, из которых стало известно, что предприятие не установило санитарно-защищённую зону, из-за чего население вокруг оказалось подвержено негативной химической нагрузке.
«Европейско-Азиатские новости» сообщают, что департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу планирует привлечь руководство предприятия к ответственности за нарушение законодательства об охране воздуха.