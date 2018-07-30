Правительство области поддержит Нижний Тагил при реставрации пустующих зданий

Posted 30 июля 2018,, 13:45
Published 30 июля 2018,, 13:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
30 июля в Нижний Тагил прибыл и.о. министра управления госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов. На повестке дня первой стояла встреча с руководством города.
Вместе с Владиславом Пинаевым региональный министр обсудил насущные вопросы взаимодействия центра области и города — предоставление земельных участков многодетным семьям и кадастровая оценка земель. По итогам обсуждений Владислав Пинаев отметил, что существующие в Нижнем Тагиле проблемы с имуществом, находящемся в ведении региона, являются системными, встречаются в других субъектах и могут быть решены только в результате длительной совместной работы.
«Тагил-ТВ» сообщает, что в ближайшее время по инициативе врио главы города совместно с министерством госимущества начнётся разработка предложений по реставрации или сносу пустующих зданий. Сергей Зырянов отметил, что тяжесть расходов на реставрацию или снос не должна полностью ложиться на муниципалитет. Поддержку в этом вопросе должен оказывать региональный бюджет.