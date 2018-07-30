tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2018,, 13:45

Published 30 июля 2018,, 13:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Правительство области поддержит Нижний Тагил при реставрации пустующих зданий

30 июля 2018, 13:45
С рабочим визитом в Нижний Тагил прибыл исполняющий обязанности министра управления госимуществом Сергей Зырянов. Вместе с Владиславом Пинаевым он обсудил важные вопросы взаимодействия регионального центра и муниципалитета.

30 июля в Нижний Тагил прибыл и.о. министра управления госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов. На повестке дня первой стояла встреча с руководством города.

Вместе с Владиславом Пинаевым региональный министр обсудил насущные вопросы взаимодействия центра области и города — предоставление земельных участков многодетным семьям и кадастровая оценка земель. По итогам обсуждений Владислав Пинаев отметил, что существующие в Нижнем Тагиле проблемы с имуществом, находящемся в ведении региона, являются системными, встречаются в других субъектах и могут быть решены только в результате длительной совместной работы.

«Тагил-ТВ» сообщает, что в ближайшее время по инициативе врио главы города совместно с министерством госимущества начнётся разработка предложений по реставрации или сносу пустующих зданий. Сергей Зырянов отметил, что тяжесть расходов на реставрацию или снос не должна полностью ложиться на муниципалитет. Поддержку в этом вопросе должен оказывать региональный бюджет.

Материалы по теме
Четыре объекта культурного наследия переданы Нижнему ТагилуНовый ФОК появится на месте бывшей воинской части в Нижнем ТагилеЦентр научно-технического творчества НТИИМ будет передан в ведение города
#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Встреча#Бюджет#Владислав Пинаев#Реставрация#Министр#Министерство#Здание#Областное правительство#Бюджет области#Восстановление зданий
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07