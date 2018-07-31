Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

Posted 31 июля 2018,, 13:00
Published 31 июля 2018,, 13:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Евросоюз расширил круг компаний, на которые действуют экономические санкции. Теперь туда включили ряд российских фирм, которые занимаются строительством моста через Керченский пролив.
В список попали такие организации, как судостроительный завод «Залив», Институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж-Мост», «Строймонтаж», «Мостотрест» и АО «ВАД», сообщает «ТАСС». Также в конце июня стало известно о продлении уже действующих санкции против России ещё на один год.
В информационном центре «Крымский мост» отметили, что расширение санкционного списка никак не повлияет на ход строительства.