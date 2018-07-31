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Posted 31 июля 2018,, 13:00

Published 31 июля 2018,, 13:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

31 июля 2018, 13:00
Европейский союз расширил список российских организаций, против которых действуют экономические санкции. Теперь в него были включены шесть строительных компаний, которые заняты на строительстве Крымского моста.

Евросоюз расширил круг компаний, на которые действуют экономические санкции. Теперь туда включили ряд российских фирм, которые занимаются строительством моста через Керченский пролив.

В список попали такие организации, как судостроительный завод «Залив», Институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж-Мост», «Строймонтаж», «Мостотрест» и АО «ВАД», сообщает «ТАСС». Также в конце июня стало известно о продлении уже действующих санкции против России ещё на один год.

В информационном центре «Крымский мост» отметили, что расширение санкционного списка никак не повлияет на ход строительства.

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#Экономика#Россия#Строительство#Санкции#Крым#Евросоюз#Строительная компания#Крымский мост
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