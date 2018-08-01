Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила

37 домов частного сектора по улице Докучаева в Нижнем Тагиле попали под отключение горячего водоснабжения в связи с коммунальной аварией. На месте работают сотрудники коммунальных служб города.