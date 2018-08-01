Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Posted 1 августа 2018,, 17:00
Published 1 августа 2018,, 17:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В районе дома №27 по улице Докучаева в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла утечка воды.
Для ликвидации коммунальной аварии выехала бригада ремонтников, которая обнаружила прорыв в трубе. Восстановить подачу ГВС для жителей улицы планируется 1 августа к 20:00.
Работы по благоустройству дорожной части начнутся после окончания восстановления трубопровода и подачи горячей воды, сообщает «Тагил-ТВ».