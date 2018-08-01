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Posted 1 августа 2018,, 17:00

Published 1 августа 2018,, 17:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Нижнего Тагила

1 августа 2018, 17:00
37 домов частного сектора по улице Докучаева в Нижнем Тагиле попали под отключение горячего водоснабжения в связи с коммунальной аварией. На месте работают сотрудники коммунальных служб города.

В районе дома №27 по улице Докучаева в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла утечка воды.

Для ликвидации коммунальной аварии выехала бригада ремонтников, которая обнаружила прорыв в трубе. Восстановить подачу ГВС для жителей улицы планируется 1 августа к 20:00.

Работы по благоустройству дорожной части начнутся после окончания восстановления трубопровода и подачи горячей воды, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Свердловская область#Ремонт#Дзержинский район#Коммунальная авария#Коммунальная служба#Бригада#ГВС
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