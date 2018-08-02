Подросток сломал ноги во время попытки побега из детдома в Екатеринбурге

Как рассказала местная жительница по имени Елена, которая первая обратила на него внимание, подросток получил травму после того, как пытался выбрать из комнаты, где его заперли в качестве наказания и оставили без еды. Женщина обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка с требованием разобраться в сложившейся ситуации, сообщает «Вечерний Екатеринбург».