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Posted 2 августа 2018,, 14:15

Published 2 августа 2018,, 14:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Увеличение пенсий коснется 38 тысяч нижнетагильских пенсионеров

2 августа 2018, 14:15
С августа страховые пенсии, работавших в 2017 году пенсионеров, будут увеличены. Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет. В Нижнем Тагиле пенсии будут увеличены для 38 тысяч пожилых горожан.

Пенсионерам, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы, будет увеличен размер пенсий. Максимальная прибавка ограничена при этом тремя пенсионными баллами и составляет 235,74 рубля, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила. Для проведения перерасчета из бюджета выделено 10,7 млрд рублей.

В Нижнем Тагиле повышение произойдет для 38 тыс. человек. Увеличение пенсии началось с 1 августа.

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#Экономика#Нижний Тагил#Свердловская область#Пенсионеры#Деньги#Бюджет#Пенсия#Пенсионный фонд#Повышение пенсии
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