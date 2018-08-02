Увеличение пенсий коснется 38 тысяч нижнетагильских пенсионеров

Posted 2 августа 2018,, 14:15
Published 2 августа 2018,, 14:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Пенсионерам, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы, будет увеличен размер пенсий. Максимальная прибавка ограничена при этом тремя пенсионными баллами и составляет 235,74 рубля, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила. Для проведения перерасчета из бюджета выделено 10,7 млрд рублей.
В Нижнем Тагиле повышение произойдет для 38 тыс. человек. Увеличение пенсии началось с 1 августа.