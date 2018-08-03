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Posted 3 августа 2018,, 14:50

Published 3 августа 2018,, 14:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Площадь Славы в Нижнем Тагиле будет отремонтирована

3 августа 2018, 14:50
Накануне юбилея Дзержинского района его посетил врио главы города Владислав Пинаев. После прогулки по площади Славы, которая станет одной из главных праздничных площадок, Владислав Юрьевич отдал распоряжение проработать вопрос восстановления мемориалов и организации подсветки стелы.

3 августа Дзержинский район празднует 85-летний юбилей. Накануне памятной для района даты его посетил врио главы города Владислав Пинаев. Вместе с представителями районной администрации он осмотрел главные места предстоящего праздника — бульвар по проспекту Дзержинского и площадь Славы.

По итогам осмотра, Владислав Юрьевич предложил, как улучшить бульвар и площадь. Он обсудил со службой заказчика городского хозяйства объем работ по восстановлению мемориалов и дал задание проработать вопрос организации подсветки стелы, сообщает «Тагил-ТВ».

К ремонту и восстановлению площади, по словам врио главы Нижнего Тагила, необходимо будет приступить в ближайшее время.

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#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Юбилей#Праздник#Площадь Славы#Владислав Пинаев#Ремонт#Дзержинский район#Восстановление#Проспект Дзержинского
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