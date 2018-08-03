Площадь Славы в Нижнем Тагиле будет отремонтирована

Накануне юбилея Дзержинского района его посетил врио главы города Владислав Пинаев. После прогулки по площади Славы, которая станет одной из главных праздничных площадок, Владислав Юрьевич отдал распоряжение проработать вопрос восстановления мемориалов и организации подсветки стелы.