Награждение победителей конкурса «Молодая семья» прошло в Нижнем Тагиле

Posted 7 августа 2018,, 18:00
Published 7 августа 2018,, 18:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Конкурс «Молодая семья» в 2018 году изменил формат. Теперь состязание происходило в четырёх номинациях, где каждый участник мог занять призовое место. В конкурсе приняли участие 14 нижнетагильских семей.
В творческой и кулинарной номинациях победителем стала семья Безруковых, самой спортивной молодой семьёй стали супруги Шевелевы. Больше всего участников выставила семья Замураевых - за первые места боролись мама, папа и 3 ребёнка.
В завершении конкурса «Молодая семья» в Городском дворце молодёжи состоялся гала-концерт и награждение победителей, сообщает «Тагил-ТВ».