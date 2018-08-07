Награждение победителей конкурса «Молодая семья» прошло в Нижнем Тагиле

В 16-ый раз в Нижнем Тагиле прошёл конкурс «Молодая семья». 14 супружеских пар соревновались за первое место по 4 номинациям и пытались проявить себя с разных сторон.