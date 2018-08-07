Первый чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт ЛИН) прошёл в Нижнем Тагиле

Posted 7 августа 2018,, 16:00
Published 7 августа 2018,, 16:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
7 августа в Нижнем Тагиле прошёл первый в России чемпионат и первенство страны по пауэрлифтингу (спорт ЛИН). В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов с интеллектуальными нарушениями, приехавшие со всей страны. Нижний Тагил на чемпионате представляли четыре атлета. «Тагил-ТВ» сообщает, что спортсмены не просто соревновались друг с другом. Поскольку чемпионат впервые проводится в России, то каждый поднятый вес являлся новым рекордом.
На награждении победителей присутствовал врио главы города Владислав Пинаев. Он отметил высокий профессионализм при организации и проведении первого чемпионата России.
Тагильчане доказали, что способны принимать соревнования разного уровня и разных направлений. А после окончания строительства легкоатлетического манежа в Дзержинском районе у нас появится возможность проводить соревнования ещё более высокого уровня,рассказал в интервью журналистам Владислав Юрьевич.