Паломники в Екатеринбурге отмечают день рождения цесаревича Алексея

13 августа в 18:30 в духовно-просветительском центре «Царский» стартует концерт «Радуйся, Цесаревичу!», который проведут гости из Санкт-Петербурга, исполнители православно-патриотических авторских песен Антоний Галицкий и Анна Игорич из духовно-творческого объединения «Ассист». Присутствовать на мероприятии может любой желающий, вход свободный.