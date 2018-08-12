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Posted 12 августа 2018,, 11:20

Published 12 августа 2018,, 11:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Паломники в Екатеринбурге отмечают день рождения цесаревича Алексея

12 августа 2018, 11:20
С 11 по 13 августа паломники из столицы Свердловской области организовали проведение праздничных мероприятий, посвящённых дню рождения цесаревича Алексея Николаевича.

Вечером 11 августа в Храме-на-Крови состоялось всенощное бдение, а 12 августа в 9:00 прошла божественная литургия. В 12:00 состоялся молебен святым Царственным страстотерпцам, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

13 августа в 18:30 в духовно-просветительском центре «Царский» стартует концерт «Радуйся, Цесаревичу!», который проведут гости из Санкт-Петербурга, исполнители православно-патриотических авторских песен Антоний Галицкий и Анна Игорич из духовно-творческого объединения «Ассист». Присутствовать на мероприятии может любой желающий, вход свободный.

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#Свободное время#Новости УрФО#Свердловская область#Праздник#Концерт#День рождения#Храм-на-крови#Романовы#Царская семья#Паломники#Екатеринбург
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