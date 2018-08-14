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Posted 14 августа 2018,, 16:50

Published 14 августа 2018,, 16:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижний Тагил выдвинул два проекта на туристическую премию «Russian Event Awards»

14 августа 2018, 16:50
Нижний Тагил заявил два своих проекта на профессиональную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards» – 2018.

«III Фестиваль рыжих» представлен в номинации «События в области культуры. Шоу и парады», а «Гора Долгая» – в номинации «Площадка для проведения событий. Муниципальные образования как комплексные площадки для проведения события и привлечения турпотока».

Оба проекта будут бороться за профессиональную премию в области событийного туризма «Russian Event Awards». Всего на конкурс заявлено 208 проектов из различных субъектов РФ.

Премия «Russian Event Awards» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Конкурс направлен на популяризацию направления «событийный туризм», улучшение инвестиционной привлекательности и на создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с рекламой их возможностей.

По информации официального сайта Нижнего Тагила, итоги мероприятия будут подведены в Москве 10 сентября 2018 года. Церемония награждения победителей состоится 12 сентября.

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#Общество#Нижний Тагил#Туризм#Проекты#Гора Долгая#Премии#Фестиваль рыжих
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