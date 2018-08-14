Нижний Тагил выдвинул два проекта на туристическую премию «Russian Event Awards»

Премия «Russian Event Awards» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Конкурс направлен на популяризацию направления «событийный туризм», улучшение инвестиционной привлекательности и на создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с рекламой их возможностей.