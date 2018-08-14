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Posted 14 августа 2018,, 14:50

Published 14 августа 2018,, 14:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Прием заявлений в учреждения ДО начнется в Нижнем Тагиле с 21 августа

14 августа 2018, 14:50
С 21 августа по 15 сентября в Нижнем Тагиле будет проходить прием заявлений в учреждения дополнительного образования.

Для зачисления ребенка в УДО необходимы следующие документы:

  • личное заявление родителей (законных представителей) по установленной форме в электронной системе;
  • паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • копия свидетельства о рождении ребенка.

Документы можно подать тремя способами:

  1. обратившись в учреждение дополнительного образования (в соответствии с графиком работы приемной комиссии);
  2. в электронном виде через портал https://odod.egov66.ru;
  3. через Многофункциональные центры.

При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан в пятидневный срок представить в УДО оригиналы документов.

Консультацию по регистрации заявлений можно получить по телефону: 47-81-14 (доб. 211), по общим вопросам зачисления в УДО по телефону: 36-36-75, сообщает Управление образования администрации Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Заявление#Родители#Учреждения дополнительного образования
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