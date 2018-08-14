Прием заявлений в учреждения ДО начнется в Нижнем Тагиле с 21 августа

Posted 14 августа 2018,, 14:50
Published 14 августа 2018,, 14:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Для зачисления ребенка в УДО необходимы следующие документы:
Документы можно подать тремя способами:
При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан в пятидневный срок представить в УДО оригиналы документов.
Консультацию по регистрации заявлений можно получить по телефону: 47-81-14 (доб. 211), по общим вопросам зачисления в УДО по телефону: 36-36-75, сообщает Управление образования администрации Нижнего Тагила.