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Posted 14 августа 2018,, 20:50

Published 14 августа 2018,, 20:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Водоприёмник и колодцы появятся на улице Ильича в Нижнем Тагиле

14 августа 2018, 20:50
Участок дороги на улице Ильича в районе домов №59 и 63 на протяжении нескольких лет затапливало водой. 14 августа временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда жилых дворов Вагонки дал распоряжение решить проблему и отвести воду.

Во время объезда Дзержинского района врио главы города Владислав Пинаев посетил участок дороги на улице Ильича.

Там в районе домов №59 и 63 на протяжении нескольких лет существовала проблема со скоплением воды. Ливневая канализация отсутствует, поэтому вода скапливалась у данных домов и никуда не уходила.

В течение месяца на участке появится водоприёмник, а вдоль дороги рабочие построят 6 колодцев, благодаря чему вода будет уходить на улицу Сибирскую, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Свердловская область#Владислав Пинаев#Колодец#Дзержинский район#Ильича#Отвод воды
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