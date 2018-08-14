Водоприёмник и колодцы появятся на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Posted 14 августа 2018,, 20:50
Published 14 августа 2018,, 20:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Во время объезда Дзержинского района врио главы города Владислав Пинаев посетил участок дороги на улице Ильича.
Там в районе домов №59 и 63 на протяжении нескольких лет существовала проблема со скоплением воды. Ливневая канализация отсутствует, поэтому вода скапливалась у данных домов и никуда не уходила.
В течение месяца на участке появится водоприёмник, а вдоль дороги рабочие построят 6 колодцев, благодаря чему вода будет уходить на улицу Сибирскую, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.