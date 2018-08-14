Водоприёмник и колодцы появятся на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Участок дороги на улице Ильича в районе домов №59 и 63 на протяжении нескольких лет затапливало водой. 14 августа временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда жилых дворов Вагонки дал распоряжение решить проблему и отвести воду.