Тагильчане поделились проблемами с врио главы города в личной беседе

Posted 15 августа 2018,, 15:00
Published 15 августа 2018,, 15:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
15 августа врио главы города Владислав Пинаев провёл приём граждан по личным вопросам.
Обращения жителей города касались водоснабжения улиц на Гальяно-горбуновском массиве, сроков обеспечения сотрудников третьей городской больницы жильём, скопления воды у трамвайных путей на перекрёстке Металлургов-Шевченко и уборки мусора в городе.
Как сообщает «Тагил-ТВ», все проблемные вопросы, поднятые на приёме, взяты под контроль, по некоторым в ближайшее время уже будут отданы соответствующие распоряжения.