Тагильчане поделились проблемами с врио главы города в личной беседе

На прошедшем открытом приёме у врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева жители города рассказали о проблемах, которые беспокоят их уже длительное время. Каждое обращение было взято под контроль городской администрации и лично Владислава Юрьевича.