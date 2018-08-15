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Posted 15 августа 2018,, 15:00

Published 15 августа 2018,, 15:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчане поделились проблемами с врио главы города в личной беседе

15 августа 2018, 15:00
На прошедшем открытом приёме у врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева жители города рассказали о проблемах, которые беспокоят их уже длительное время. Каждое обращение было взято под контроль городской администрации и лично Владислава Юрьевича.

15 августа врио главы города Владислав Пинаев провёл приём граждан по личным вопросам.

Обращения жителей города касались водоснабжения улиц на Гальяно-горбуновском массиве, сроков обеспечения сотрудников третьей городской больницы жильём, скопления воды у трамвайных путей на перекрёстке Металлургов-Шевченко и уборки мусора в городе.

Как сообщает «Тагил-ТВ», все проблемные вопросы, поднятые на приёме, взяты под контроль, по некоторым в ближайшее время уже будут отданы соответствующие распоряжения.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Администрация#Проблемы#Владислав Пинаев#Прием граждан#Глава города
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