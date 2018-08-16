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Posted 16 августа 2018,, 17:50

Published 16 августа 2018,, 17:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильские библиотекари принимают участие в профессиональной школе «Лидер»

16 августа 2018, 17:50
Сотрудники Центральной городской библиотеки впервые принимают участие во Всероссийской профессиональной школе «Лидер», которая проходит в Нижнем Новгороде.

Тема сессии этого года — «Художественная литература в чтении детей и молодежи». Для участников школы организованы лекции, тренинги и интерактивные программы.

46 библиотекарей из 25 регионов России приехали, чтобы обменяться опытом по продвижению чтения. Также участники презентуют свои проекты.

Как отметили тагильские представители, многие формы работы с читателями уже используются в Центральной городской библиотеке, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Школа#Библиотека#Презентация
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