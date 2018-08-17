tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2018,, 14:40

Published 17 августа 2018,, 14:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Фильмы о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал в Каннах

17 августа 2018, 14:40
Фильмы о заявке Екатеринбурга на право проведения выставки «Экспо-2025» вышли в финал на фестивале неигрового кино в Каннах, который пройдет 26 и 27 сентября.

По словам руководителя пресс-службы заявочного комитета «Экспо-2025» Василины Васильевой, ролики подали на конкурсную программу Каннского фестиваля неигрового кино сразу же после показа на Генассамблее Международного бюро выставок в Париже.

В июле стало известно, что ролики прошли в финал в номинации «Лучший фильм». Фильмы посявящены четырем темам: стране, городу-кандидату Екатеринбургу, проекту выставки и наследию «Экспо-2025».

Ролики связаны между собой сквозными персонажами, голосом за кадром и общей музыкальной темой.

Всего на конкурс поступило около тысячи работ из более чем 40 стран, в финал прошли 100 фильмов, сообщает ТАСС.

Материалы по теме
Владимир Путин попросил у лидеров БРИКС поддержки в борьбе за ЭКСПО-2025Британия считает Екатеринбург сильным претендентом на право проведения ЭКСПО 2025
#Общество#Новости УрФО#ЭКСПО-2025#Документальный фильм#Финал#Екатеринбург#Канны
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07