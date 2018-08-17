Фильмы о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал в Каннах

Posted 17 августа 2018,, 14:40
Published 17 августа 2018,, 14:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По словам руководителя пресс-службы заявочного комитета «Экспо-2025» Василины Васильевой, ролики подали на конкурсную программу Каннского фестиваля неигрового кино сразу же после показа на Генассамблее Международного бюро выставок в Париже.
В июле стало известно, что ролики прошли в финал в номинации «Лучший фильм». Фильмы посявящены четырем темам: стране, городу-кандидату Екатеринбургу, проекту выставки и наследию «Экспо-2025».
Ролики связаны между собой сквозными персонажами, голосом за кадром и общей музыкальной темой.
Всего на конкурс поступило около тысячи работ из более чем 40 стран, в финал прошли 100 фильмов, сообщает ТАСС.