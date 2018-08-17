Фильмы о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал в Каннах

Фильмы о заявке Екатеринбурга на право проведения выставки «Экспо-2025» вышли в финал на фестивале неигрового кино в Каннах, который пройдет 26 и 27 сентября.