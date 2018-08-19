Два человека погибли и 18 — в больнице: ДТП с автобусом произошло в Ставрополе

В ночь с 18 на 19 августа пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тбилиси — Краснодар, столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе Ставропольского края.