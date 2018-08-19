tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2018,, 10:40

Published 19 августа 2018,, 10:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два человека погибли и 18 — в больнице: ДТП с автобусом произошло в Ставрополе

19 августа 2018, 10:40
В ночь с 18 на 19 августа пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тбилиси — Краснодар, столкнулся с КамАЗом в Андроповском районе Ставропольского края.

В результате аварии погибли два человека, еще 18 госпитализированы, в том числе пять детей.

По данным ГИБДД, всего в автобусе находились 40 человек, включая водителя. Сейчас для пострадавших организован пункт временного размещения в доме культуры.

Там находятся около 20 человек. Администрация Андроповского района выделила автобус, который повезет людей по маршруту следования. Часть пассажиров заберут родственники, сообщает ТАСС.

Материалы по теме
ДТП с участием «ГАЗели» и фургона произошло на Вые в Нижнем ТагилеОдин погиб, пятеро – с травмами: ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург
#Происшествия#Больница#ДТП#Пассажиры#Ставропольский край#Погибшие
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07