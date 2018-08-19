Два человека погибли и 18 — в больнице: ДТП с автобусом произошло в Ставрополе

Posted 19 августа 2018,, 10:40
Published 19 августа 2018,, 10:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В результате аварии погибли два человека, еще 18 госпитализированы, в том числе пять детей.
По данным ГИБДД, всего в автобусе находились 40 человек, включая водителя. Сейчас для пострадавших организован пункт временного размещения в доме культуры.
Там находятся около 20 человек. Администрация Андроповского района выделила автобус, который повезет людей по маршруту следования. Часть пассажиров заберут родственники, сообщает ТАСС.