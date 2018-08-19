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Posted 19 августа 2018,, 13:20

Published 19 августа 2018,, 13:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Виртуальное путешествие по Индии прошло в библиотеке №6 в Нижнем Тагиле

19 августа 2018, 13:20
В нижнетагильской детской библиотеке №6 на Вагонке прошла развлекательно-познавательная встреча «Привет из будущего», где ребята совершили виртуальное путешествие по Индии.

Юные читатели познакомились с символом крупнейшего государства Южной Азии — мавзолеем-мечетью Тадж Махалом. По фрагменту картинки ребята отгадали священное животное Индии — корову, а расшифровав ребус, узнали, что Гималайские горы стали местом обитания снежного барса.

Также дети научились приветствовать друг друга по-индийски, а девочки попробовали облачиться в традиционную одежду индианок — сари.

Ребята познакомились с традиционным индийским праздником красок Холи. В конце программы детей ждали сладкие подарки и индийские гирлянды из цветов, сообщает Центральная городская библиотека.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Библиотека#Путешествие#Индия
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