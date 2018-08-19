Виртуальное путешествие по Индии прошло в библиотеке №6 в Нижнем Тагиле

Posted 19 августа 2018,, 13:20
Published 19 августа 2018,, 13:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Юные читатели познакомились с символом крупнейшего государства Южной Азии — мавзолеем-мечетью Тадж Махалом. По фрагменту картинки ребята отгадали священное животное Индии — корову, а расшифровав ребус, узнали, что Гималайские горы стали местом обитания снежного барса.
Также дети научились приветствовать друг друга по-индийски, а девочки попробовали облачиться в традиционную одежду индианок — сари.
Ребята познакомились с традиционным индийским праздником красок Холи. В конце программы детей ждали сладкие подарки и индийские гирлянды из цветов, сообщает Центральная городская библиотека.