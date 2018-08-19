Виртуальное путешествие по Индии прошло в библиотеке №6 в Нижнем Тагиле

В нижнетагильской детской библиотеке №6 на Вагонке прошла развлекательно-познавательная встреча «Привет из будущего», где ребята совершили виртуальное путешествие по Индии.