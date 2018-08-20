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Posted 20 августа 2018,, 11:20

Published 20 августа 2018,, 11:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

400 тысяч рублей будут потрачены на ремонт в здании МСЧ МВД в Нижнем Тагиле

20 августа 2018, 11:20
Ремонт лестничной клетки пройдет в Медико-санитарной части МВД России, находящейся на улице Красноармейская, 81а в Нижнем Тагиле. На ремонтные работы выделена 391 тысяча рублей.

17 августа на сайте госзакупок ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Свердловской области» разместило информацию о подаче заявок на проведение отделочных работ на лестничной клетке в здании филиала учреждения, расположенного по адресу: Красноармейская, 81а.

27 августа закончится срок подачи заявок, а 31 августа пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик. Срок проведения ремонтных работ — 30 дней с момента заключения контракта.

По условиям контракта подрядчик обязан демонтировать старые и вставить новые окна из ПВХ-профилей, заменить два дверных блока, отштукатурить и покрасить стены, заменить перила, сделать навесной потолок, сделать облицовку лестничных площадок и маршей керамогранитом, поменять светильники, выключатели и розетки, а также поменять радиаторы и подводку к ним.

Кроме того, подрядчик должен обеспечивать вывоз строительного мусора не реже чем один раз в неделю.

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#Экономика#Нижний Тагил#Подрядчик#Госзакупки#Ремонт#МВД#Анна Григорьева#Электронный аукцион
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