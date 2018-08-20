400 тысяч рублей будут потрачены на ремонт в здании МСЧ МВД в Нижнем Тагиле

По условиям контракта подрядчик обязан демонтировать старые и вставить новые окна из ПВХ-профилей, заменить два дверных блока, отштукатурить и покрасить стены, заменить перила, сделать навесной потолок, сделать облицовку лестничных площадок и маршей керамогранитом, поменять светильники, выключатели и розетки, а также поменять радиаторы и подводку к ним.