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Posted 20 августа 2018,, 13:20

Published 20 августа 2018,, 13:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Лжеэлектрики под угрозой штрафа заставляли тагильчан менять счетчики

20 августа 2018, 13:20
В Нижнем Тагиле задержали пятерых мошенников, которые, угрожая штрафами, заставляли тагильчан менять счетчики на электроэнергию.

На момент задержания лжеэлектрики уже успели продать счетчики стоимостью 8 тыс. рублей каждый двум тагильчанам.

Однако сотрудники полиции не смогли предъявить мошенникам обвинения из-за «отсутствия состава преступления». Люди, купившие счетчики, сделали это добровольно, и вернуть свои деньги не смогут.

По словам начальника службы по реализации электросетевых услуг филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Ольги Кувалдиной, основанием для замены счетчиков может являться только предписание сетевой организации.

Похожие случаи мошенничества зафиксированы также в Невьянском районе, Артемовском, Режевском, Сухоложском, Богдановичском, Каменск-Уральском и Белоярском округах, сообщает АиФ.

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#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Обман#Мошенники#Счетчики
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