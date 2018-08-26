Беременная женщина-водитель пострадала в аварии под Каменском-Уральским

Posted 26 августа 2018,, 06:00
Published 26 августа 2018,, 06:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Днём 21 августа у деревни Монастырка под Каменском-Уральским перед пассажирским автобусом выскочил легковой автомобиль. В результате столкновения машину отбросило в кювет.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а женщину-водителя «Лады Калина» с переломами рёбер, левой лопатки и травмой живота доставили в больницу. При госпитализации выяснилось, что женщина находится на последних сроках беременности.
23 августа после хирургического вмешательства пострадавшая родила ребёнка. Медики сообщают о том, что состояние младенца стабильное, его мать вертолётом доставили в Екатеринбург в Областную клиническую больницу, передаёт «Наша газета».