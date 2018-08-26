Беременная женщина-водитель пострадала в аварии под Каменском-Уральским

На трассе под Каменском-Уральским произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Беременная женщина-водитель машины, которая по версии полиции спровоцировала столкновение, с травмами была доставлена в больницу, где родила ребёнка.