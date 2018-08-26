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Posted 26 августа 2018,, 06:00

Published 26 августа 2018,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Беременная женщина-водитель пострадала в аварии под Каменском-Уральским

26 августа 2018, 06:00
На трассе под Каменском-Уральским произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Беременная женщина-водитель машины, которая по версии полиции спровоцировала столкновение, с травмами была доставлена в больницу, где родила ребёнка.

Днём 21 августа у деревни Монастырка под Каменском-Уральским перед пассажирским автобусом выскочил легковой автомобиль. В результате столкновения машину отбросило в кювет.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а женщину-водителя «Лады Калина» с переломами рёбер, левой лопатки и травмой живота доставили в больницу. При госпитализации выяснилось, что женщина находится на последних сроках беременности.

23 августа после хирургического вмешательства пострадавшая родила ребёнка. Медики сообщают о том, что состояние младенца стабильное, его мать вертолётом доставили в Екатеринбург в Областную клиническую больницу, передаёт «Наша газета».

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#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Свердловская область#Женщина#Беременность#Младенец#Водитель#Роды#Легковой автомобиль
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