Президент екатеринбургского ФК «Урал» хочет подписать контракт с Месси

Posted 26 августа 2018,, 12:40
Published 26 августа 2018,, 12:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Футбольный клуб «Урал» до закрытия трансферного окна, которое произойдет через неделю, планирует приобрести в свой состав Павла Погребняка. 34-летний форвард сейчас находится в Италии, где выступал за клуб «Тосно», прекративший существование, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Кроме Погребняка менеджеры «Урала» не планируют больше покупок других футболистов. Исключение президент екатеринбургского клуба готов сделать только для Лионеля Месси.
Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в «Урал», тогда попробуем подписать,рассказал Григорий Иванов в интервью журналистам.