Президент екатеринбургского ФК «Урал» хочет подписать контракт с Месси

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в интервью журналистам сказал, что в случае, если Лионель Месси захочет стать частью екатеринбургской команды, то для него всегда найдется место. Ну а пока аргентинец размышляет, менеджеры «Урала» планируют провести переговоры с Павлом Погребняком.