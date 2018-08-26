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Posted 26 августа 2018,, 12:40

Published 26 августа 2018,, 12:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Президент екатеринбургского ФК «Урал» хочет подписать контракт с Месси

26 августа 2018, 12:40
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в интервью журналистам сказал, что в случае, если Лионель Месси захочет стать частью екатеринбургской команды, то для него всегда найдется место. Ну а пока аргентинец размышляет, менеджеры «Урала» планируют провести переговоры с Павлом Погребняком.

Футбольный клуб «Урал» до закрытия трансферного окна, которое произойдет через неделю, планирует приобрести в свой состав Павла Погребняка. 34-летний форвард сейчас находится в Италии, где выступал за клуб «Тосно», прекративший существование, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Кроме Погребняка менеджеры «Урала» не планируют больше покупок других футболистов. Исключение президент екатеринбургского клуба готов сделать только для Лионеля Месси.

Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в «Урал», тогда попробуем подписать,рассказал Григорий Иванов в интервью журналистам.

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