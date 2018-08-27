8 тонн санкционных абрикосов уничтожено в Екатеринбурге

Posted 27 августа 2018,, 17:30
Published 27 августа 2018,, 17:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В помещении, которое арендует ООО «Элитфрут», сотрудники екатеринбургской таможни и регионального Управления Россельхознадзора обнаружили 8 тонн абрикосов. Так как происхождение фруктов установить не удалось, то ведомства приняли решение уничтожить санкционную продукцию на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», владелец товара был оштрафован, возбуждено дело об административном правонарушении.