8 тонн санкционных абрикосов уничтожено в Екатеринбурге

На территории одной из сельскохозяйственных баз в Екатеринбурге контрольные органы обнаружили абрикосы, происхождение которых установить не удалось. В соответствии с действующим законодательством фрукты были уничтожены.