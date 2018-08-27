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Posted 27 августа 2018,, 17:30

Published 27 августа 2018,, 17:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

8 тонн санкционных абрикосов уничтожено в Екатеринбурге

27 августа 2018, 17:30
На территории одной из сельскохозяйственных баз в Екатеринбурге контрольные органы обнаружили абрикосы, происхождение которых установить не удалось. В соответствии с действующим законодательством фрукты были уничтожены.

В помещении, которое арендует ООО «Элитфрут», сотрудники екатеринбургской таможни и регионального Управления Россельхознадзора обнаружили 8 тонн абрикосов. Так как происхождение фруктов установить не удалось, то ведомства приняли решение уничтожить санкционную продукцию на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», владелец товара был оштрафован, возбуждено дело об административном правонарушении.

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#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Штраф#Санкции#Таможня#Административное правонарушение#Россельхознадзор#Фрукты#Уничтожение#Полигоны ТБО#Екатеринбург
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