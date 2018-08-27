Фраза Носова про мухоморы помогла магаданке устроить личную жизнь

Posted 27 августа 2018,, 05:10
Published 27 августа 2018,, 05:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Магаданка рассказала, что ей понравился ролик, где врио губернатора Сергей Носов устроил «разнос» региональному правительству, употребив при этом фразу:
Вы что, отвар из мухоморов пьете?
Недавно она пошла в лес за грибами. Присев перекусить, она заметила на поляне много мухоморов и взяла один в руки, чтобы сфотографироваться с ним. В это время из кустов вышел другой грибник с собакой.
Вы что?! — переполошился мужчина, увидев у меня кружку чая в одной руке и надкушенный каким-то лесным зверем гриб — в другой. — Это же мухомор! Выплюньте, быстро, давайте! — Подбежал ко мне и стал с силой разжимать челюсть,рассказала магаданка.
Женщина ответила, что будет варить отвар из мухоморов, чтобы «быть бесстрашной, как викинги». В конце-концов она рассказала, что взяла гриб сфотографировать.
В город они пошли уже вдвоем. Вскоре он начал приходить к женщине в гости и помогать по дому, пишет портал «Весьма».
Я столько лет была одна, что уже и не верю в любовь. Но, она, похоже, пришла. А все благодаря отвару из мухоморов!завершает свою историю магаданка.