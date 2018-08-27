GGtoy сделал прогноз родителям Нижнего Тагила к Новому Году

Posted 27 августа 2018,, 04:15
Published 27 августа 2018,, 04:15
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Интернет-магазин детских игрушек GGtoy сделал прогноз: какие игрушки попросят дети Свердловской области у Деда Мороза. Прогнозы были рассчитаны с учетом выходов новых мультфильмов, прекращения старых, количества запросов в яндексе и т.д. Прогноз в особенности считался для родителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, как двух самых больших городов области.
Итак, первое место почетно занимают куклы Леди Баг и Супер Кот. Возможно, вы скажете, что куклы - это игрушки для девочек, что мультик не смотрят мальчики, и будете правы. Но Маринетт и Адриан настолько понравились девочкам Екатеринбурга, что его смотрят дети возрастной категории 2-14 лет. За счет такого большого количества поклонниц они вырвались вперед.
Вторыми к новому году, однозначно, к числу самых покупаемых игрушек в Нижнем Тагиле будут мягкие игрушки щенячий патруль, которые набирают и закрепляют популярность, среди самых младших зрителей мультфильмов.
Третьими же из числа самых продаваемых детских игрушек в Екатеринбурге будут волчки Бейблейды берст. Ситуация вполне схожа с мультиком про Леди Баг, т.к. волчки увлекают к игре практически всех мальчиков в возрасте 3-14 лет, но нисколько не интересны зрительницам женского пола. Хотя мультфильм дети смотрят с одинаковым интересом.
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