GGtoy сделал прогноз родителям Нижнего Тагила к Новому Году

Для всех родителей, чьи дети ходят в школу/детсад, всегда самое сложное время в году - это месяцы август и декабрь, то бишь перед началом учебного периода и перед Новым Годом. В августе родители покупают детям школьные принадлежности, форму, обувь и все составляющие похода деток в детские сады и школы.

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