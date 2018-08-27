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Posted 27 августа 2018,, 12:35

Published 27 августа 2018,, 12:35

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильский предприниматель не выплачивал рабочим компенсацию за отпуск при увольнении

27 августа 2018, 12:35
В суд направлено уголовное дела тагильского предпринимателя, который не выплатил 100 тысяч рублей компенсации за отпуск уволившимся работникам.

По данным материала уголовного дела, предприниматель, занимающийся приемом цветных металлов, в период с ноября 2017 года по июль 2018 года не выплачивал увольнявшимся работникам компенсацию за отпуск.

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. При этом, на счету компании имелось достаточно денежных средств для выплат.

По итогам собранных доказательств уголовное дело направлено в суд, сообщает СКР по Свердловской области.

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#Общество#Нижний Тагил#Суд#Компенсация#Предприниматель#СКР
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