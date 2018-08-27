Тагильский предприниматель не выплачивал рабочим компенсацию за отпуск при увольнении

Posted 27 августа 2018,, 12:35
Published 27 августа 2018,, 12:35
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По данным материала уголовного дела, предприниматель, занимающийся приемом цветных металлов, в период с ноября 2017 года по июль 2018 года не выплачивал увольнявшимся работникам компенсацию за отпуск.
Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. При этом, на счету компании имелось достаточно денежных средств для выплат.
По итогам собранных доказательств уголовное дело направлено в суд, сообщает СКР по Свердловской области.