«Кибердружина» из Екатеринбурга проверяет записи в соцсетях на наличие экстремизма

Posted 29 августа 2018,, 04:40
Published 29 августа 2018,, 04:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
«Кибердружина» из Екатеринбурга занимается поиском записей в соцсетях с призывами к суициду или с содержанием изображения алкоголя, сигарет и оружия. Организация работает уже девять месяцев и насчитывает около 150 волонтеров.
Возглавляет «кибердружину» студент медицинского колледжа Александр. Всю найденную в соцсетях информацию ребята отправляют ему. Он, в свою очередь, собранные данные отправляет основателю проекта, 24-летнему Владиславу, а тот уже общается с полицией, сообщает «Вечерний Екатеринбург».