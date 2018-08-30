tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2018,, 02:00

Published 30 августа 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Бомж в Черноисточинске на протяжении полугода обворовывал жителей поселка

30 августа 2018, 02:00
Жители поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом с начала лета начали жаловаться в полицию на мелкие кражи из садовых домиков. Злоумышленник проникал внутрь помещений и выносил все, что мог. Когда полиция задержала вора, то им оказался бомж, живущий в шалаше на местном кладбище.

Как было установлено полицией, бомж-вор выносил из садовых домиков ценные вещи, одежду и продукты. Затем он продавал украденное случайным водителям на трассе, а на вырученные деньги покупал алкоголь и еду. Жил мужчина в шалаше, сделанном из подручных средств, на одной из могил черноисточинского кладбища.

Как сообщает «V-tagile.ru», на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Материалы переданы для утверждения в городскую прокуратуру.

В начале мая бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру.

Материалы по теме
Бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру
#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Уголовное дело#Кража#Кладбище#Черноисточинск#Бомж#Александр Анищенко
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07