Бомж в Черноисточинске на протяжении полугода обворовывал жителей поселка

Жители поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом с начала лета начали жаловаться в полицию на мелкие кражи из садовых домиков. Злоумышленник проникал внутрь помещений и выносил все, что мог. Когда полиция задержала вора, то им оказался бомж, живущий в шалаше на местном кладбище.