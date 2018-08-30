Трагедия на Уктусе: убийца расстрелял девушек в упор и оттащил их в лес

Posted 30 августа 2018,, 20:00
Published 30 августа 2018,, 20:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В результате следственных мероприятий правоохранительные органы установили, что убийство двух девушек на Уктусе совершил один мужчина. В первую из погибших он выстрелил два раза, во вторую – один. После убийства оттащил тела вглубь леса. Следователи предполагают, что выстрелы были произведены 25 августа между 21:00 и 22:00.
Напомним, что ранним утром 26 августа на территории горно-лыжного комплекса Уктус в лесу обнаружили тела двух женщин. Чуть позже посетители комплекса рассказали о том, что слышали выстрелы.