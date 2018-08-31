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Posted 31 августа 2018,, 20:10

Published 31 августа 2018,, 20:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Умные» счётчики на электричество появятся в домах россиян с 2020 года

31 августа 2018, 20:10
Россияне с 2020 года смогут отказаться от передачи показаний счётчиков в управляющие компании. Минстрой предложил устанавливать в новостройки «умные» приборы учёта потреблённой электроэнергии.

Для повышения энергетической эффективности экономики России Министерство строительства предложило ввести обязательную установку «умных» счётчиков электроэнергии в дома россиян. Планируется, что с 1 января 2020 года такими индивидуальными или общедомовыми приборами учёта будет оснащаться каждая новостройка.

«ТАСС» сообщает, что уже сейчас подобные счётчики устанавливаются в современные жилые комплексы Московской области и республики Татарстан. Специалисты подсчитали, что переход на интеллектуальные системы позволит экономить бюджету государства 300 млрд рублей в год.

Оперативный детальный мониторинг потребления в онлайн режиме позволит сделать систему оказания коммунальных услуг удобнее, в первую очередь для самих потребителей, которые будут освобождены от необходимости передавать показания счётчиков и следить за сроками их поверки,отметили в Минстрое РФ.

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#Общество#Россия#Деньги#Минстрой#Электроэнергия#Коммунальные службы#Счетчики
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