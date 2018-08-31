«Умные» счётчики на электричество появятся в домах россиян с 2020 года

Оперативный детальный мониторинг потребления в онлайн режиме позволит сделать систему оказания коммунальных услуг удобнее, в первую очередь для самих потребителей, которые будут освобождены от необходимости передавать показания счётчиков и следить за сроками их поверки,отметили в Минстрое РФ.