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Posted 1 сентября 2018,, 05:00

Published 1 сентября 2018,, 05:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Невьянска вытащил 6-летнюю девочку из пожара в жилом доме

1 сентября 2018, 05:00
В одном из многоквартирных домов Невьянска вспыхнул пожар. В квартире на втором этаже находилась шестилетняя девочка, которую попытался спасти сосед сверху. Ему удалось вытащить ребёнка из горящего помещения, но позже она скончалась из-за отравления угарным газом.

31 августа в многоквартирном жилом доме по улице Чапаева в Невьянске произошёл пожар. Источник огня находился на втором этаже в одной из квартир. Там же была и шестилетняя девочка, которую попытался спасти сосед сверху.

Мужчина, который девочку вытащил из огня, живёт выше этажом. Он спустился по простыне, окна разбил и вытащил ребёнка. Девочку уложили на газон и начали делать искусственное дыхание,рассказал очевидец по имени Леонид.

Пострадавшую доставили в местную больницу с сильным отравлением угарным газом. Врачи боролись за жизнь девочки, но спасти её не удалось, передаёт «ОТВ». Позже стало известно, что ребёнок скончался.

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