Житель Невьянска вытащил 6-летнюю девочку из пожара в жилом доме

Posted 1 сентября 2018,, 05:00
Published 1 сентября 2018,, 05:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
31 августа в многоквартирном жилом доме по улице Чапаева в Невьянске произошёл пожар. Источник огня находился на втором этаже в одной из квартир. Там же была и шестилетняя девочка, которую попытался спасти сосед сверху.
Мужчина, который девочку вытащил из огня, живёт выше этажом. Он спустился по простыне, окна разбил и вытащил ребёнка. Девочку уложили на газон и начали делать искусственное дыхание,рассказал очевидец по имени Леонид.
Пострадавшую доставили в местную больницу с сильным отравлением угарным газом. Врачи боролись за жизнь девочки, но спасти её не удалось, передаёт «ОТВ». Позже стало известно, что ребёнок скончался.