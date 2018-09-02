Бывший спецназовец открыл стрельбу в Краснотурьинске и ранил полицейского

Posted 2 сентября 2018,, 08:40
Published 2 сентября 2018,, 08:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По сообщению очевидцев, мужчина в военной форме открыл стрельбу из гладкоствольного карабина по зданию ЧОП, которое находится на перекрестке улиц Металлургов и Попова.
На место происшествия подъехали сотрудники полиции. Стрелок обстрелял их машину и ранил одного из правоохранителей в ногу. Как известно, ранее мужчина служил в спецназе ГРУ. Имеет звание «Кавалер Ордена мужества». До инцидента он несколько дней употреблял алкоголь.
Предполагаемое орудие преступления, зарегистрированные ружье «Вепрь» 12 калибра и травматический пистолет «Grand power» со снаряженным магазином, изъяты и направлены на экспертизу. Задержанного гражданина после допроса освидетельствования с целью установления наличия или отсутствия в его крови алкоголя,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ему может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, сообщает газета «Вечерние ведомости». Возбуждено уголовное дело.