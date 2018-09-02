Бывший спецназовец открыл стрельбу в Краснотурьинске и ранил полицейского

На место происшествия подъехали сотрудники полиции. Стрелок обстрелял их машину и ранил одного из правоохранителей в ногу. Как известно, ранее мужчина служил в спецназе ГРУ. Имеет звание «Кавалер Ордена мужества». До инцидента он несколько дней употреблял алкоголь.