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Posted 4 сентября 2018,, 20:20

Published 4 сентября 2018,, 20:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Частный дом загорелся на Малом мысу в Верхней Салде

4 сентября 2018, 20:20
Частный жилой дом вспыхнул в Верхней Салде. Со слов очевидцев, причиной пожара стала неисправная проводка. Хозяин дома получил ожог лица, но продолжил помогать пожарным.

Вечером 3 сентября загорелся один из частных жилых домов на Малом мысу в Верхней Салде.

На площади в 132 квадратных метра сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие чердака. Также пострадало домашнее имущество и стены дома. Из пострадавших оказался только хозяин жилища – он получил ожог лица.

Как сообщает Vsalde.ru, причиной произошедшего пожара очевидцы называют неисправную электропроводку.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Пожар#Частный дом#Свердловская область#Пожарные#Дом#Ущерб от пожара
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