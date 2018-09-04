Частный дом загорелся на Малом мысу в Верхней Салде

Posted 4 сентября 2018,, 20:20
Published 4 сентября 2018,, 20:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вечером 3 сентября загорелся один из частных жилых домов на Малом мысу в Верхней Салде.
На площади в 132 квадратных метра сгорели надворные постройки, кровля, перекрытие чердака. Также пострадало домашнее имущество и стены дома. Из пострадавших оказался только хозяин жилища – он получил ожог лица.
Как сообщает Vsalde.ru, причиной произошедшего пожара очевидцы называют неисправную электропроводку.