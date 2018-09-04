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Posted 4 сентября 2018,, 11:10

Published 4 сентября 2018,, 11:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Разбил собутыльнику голову: житель Асбеста осужден за убийство четырехлетней давности

4 сентября 2018, 11:10
Житель Асбеста получил шесть лет лишения свободы за убийство знакомого в 2014 году.

Следствие установило, что в сентябре 2014 года подсудимый распивал со знакомым спиртные напитки в квартире дома на улице Коммуны.

В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Подсудимый схватил металлический предмет и разбил собутыльнику голову. С целью скрыть преступление мужчина вывез тело убитого на тележке в малолюдное место и закопал.

В 2017 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно место сокрытия тела. Также сотрудники правоохранительных органов установили причастность к преступлению 47-летнего жителя Асбеста.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

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#Происшествия#Суд#Полиция#Асбест#Убийство#Собутыльник
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