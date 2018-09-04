Разбил собутыльнику голову: житель Асбеста осужден за убийство четырехлетней давности

Posted 4 сентября 2018,, 11:10
Published 4 сентября 2018,, 11:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствие установило, что в сентябре 2014 года подсудимый распивал со знакомым спиртные напитки в квартире дома на улице Коммуны.
В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Подсудимый схватил металлический предмет и разбил собутыльнику голову. С целью скрыть преступление мужчина вывез тело убитого на тележке в малолюдное место и закопал.
В 2017 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно место сокрытия тела. Также сотрудники правоохранительных органов установили причастность к преступлению 47-летнего жителя Асбеста.
Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.