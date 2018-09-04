Россияне могут проверить здоровье в рамках акции ИНВИТРО «Не жди deadлайн»

Нарушения в работе печени и почек – самые распространенные проблемы, которые диагностируются после обследования. В основном они встречаются у людей старше 50 лет, и объясняются возрастом пациентов. Мужчины в два раза реже страдают от болезней печени, чем женщины. Постоянный стресс оказывает давление на организм журналистов. У молодых представителей СМИ уровень кортизола (гормон стресса) выше, чем у возрастных корреспондентов. Как показывают исследования, женщины менее стрессоустойчивы, чем сильный пол. Только у 4% мужчин повышен уровень кортизола. Для творческих людей характерен повышенный уровень холестерина, что говорит о неправильном питании.