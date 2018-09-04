Судебный процесс по признанию «Тагилбанка» банкротом начался в Екатеринбурге

Posted 4 сентября 2018,, 05:40
Published 4 сентября 2018,, 05:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В обосновании требований банкротства «Тагилбанка» указан долг кредитной организации перед регулятором в размере свыше 103,4 млн рублей.
Напомним, что Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию 20 июля. Причиной стало нарушение федерального законодательства о банковской деятельности.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года «Тагилбанк» получил убыток в 43,3 млн рублей, пишет «Правда УрФО».