tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2018,, 05:40

Published 4 сентября 2018,, 05:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Судебный процесс по признанию «Тагилбанка» банкротом начался в Екатеринбурге

4 сентября 2018, 05:40
3 сентября ЦБ РФ подал иск о банкротстве АО «Тагилбанк» в арбитражный суд Свердловской области. С 4 сентября начнется судебный процесс.

В обосновании требований банкротства «Тагилбанка» указан долг кредитной организации перед регулятором в размере свыше 103,4 млн рублей.

Напомним, что Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию 20 июля. Причиной стало нарушение федерального законодательства о банковской деятельности.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года «Тагилбанк» получил убыток в 43,3 млн рублей, пишет «Правда УрФО».

Материалы по теме
«Тагилбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности
#Экономика#Нижний Тагил#Арбитражный суд#Банкротство#Лицензия#Тагилбанк
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07