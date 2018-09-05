Гендиректор Ростеха рассказал об условиях труда граждан предпенсионного возраста

В ходе совещания также была отмечена важность индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания. В 2016 году средняя заработная плата на предприятиях Ростеха была на уровне 44 тыс. рублей в месяц. В 2017 этот показатель поднялся до 47 тыс. рублей.