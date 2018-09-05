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Posted 5 сентября 2018,, 03:00

Published 5 сентября 2018,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская область и Киргизия договорились о сотрудничестве

5 сентября 2018, 03:00
На прошедшей встрече министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с представителями Правительства Киргизской Республики были возобновлены ранее истёкшие договорённости и заключены новые соглашения о сотрудничестве.

3 сентября состоялась встреча чиновников Свердловской области с коллегами из Киргизии.

Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова и заместитель министра экономики республики Кыргызстан Эльдар Алишеров принимали у себя в гостях министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, а также ряд других областных чиновников. Стороны обсудили возобновление тех договоров, которые истекли ранее и заключили ряд новых соглашений.

Приоритетными сферами взаимодействия Среднего Урала и Киргизии в ходе встречи были названы экспорт сельскохозяйственной продукции, образование, туризм и культурная сфера, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

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#Экономика#Свердловская область#Встреча#Сотрудничество#Договор#Соглашение#Киргизия
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