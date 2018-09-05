Свердловская область и Киргизия договорились о сотрудничестве

Posted 5 сентября 2018,, 03:00
Published 5 сентября 2018,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
3 сентября состоялась встреча чиновников Свердловской области с коллегами из Киргизии.
Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова и заместитель министра экономики республики Кыргызстан Эльдар Алишеров принимали у себя в гостях министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, а также ряд других областных чиновников. Стороны обсудили возобновление тех договоров, которые истекли ранее и заключили ряд новых соглашений.
Приоритетными сферами взаимодействия Среднего Урала и Киргизии в ходе встречи были названы экспорт сельскохозяйственной продукции, образование, туризм и культурная сфера, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.