tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2018,, 08:30

Published 6 сентября 2018,, 08:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Голову сломаю»: 2,3 года колонии получил житель Талицы за угрозу сотруднику ДПС

6 сентября 2018, 08:30
В Талице водитель, неоднократно нарушавший правила ПДД, осужден на 2,3 года за угрозу сотруднику ДПС «разбить ему голову».

Следствие установило, что в 2017 году осужденный за нарушение правил ПДД водитель ехал за рулем ВАЗ-21061. При этом, как выяснялось, он находился в алкогольном опьянении и без водительских прав.

Манера вождения автомобиля привлекла внимание находившихся на дежурстве сотрудников ДПС. Они указали автомобилисту на необходимость остановить машину на обочине. При проверке выяснялось, что водитель был пьян и без водительского удостоверения.

Полицейские предложили ему пройти в служебную машину. Однако водитель выхватил из своего автомобиля палку, замахнулся на одного из инспекторов ДПС и пригрозил ему сломать голову.

С учетом ранее назначенного наказания суд приговорил мужчину к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает СКР по Свердловской области.

Материалы по теме
Пьяный водитель в Екатеринбурге врезался в ограждение и повис на дереве (ФОТО)
#Происшествия#Суд#Угроза#Пьяный водитель#Талица#ДПС
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07