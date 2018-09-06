tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2018,, 05:40

Published 6 сентября 2018,, 05:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Водитель пострадал в результате обстрела Audi в Екатеринбурге

6 сентября 2018, 05:40
Водитель Audi, которую 5 сентября обстреляли в Железнодорожном районе Екатеринбурга, получил касательное ранение руки.

Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Пострадавший 1990 года рождения от госпитализации отказался.

По словам Валерия Горелых, полицейские уже вышли на след стрелявших. Местонахождение автомобиля, из которого велась стрельба, установлено.

Напомним, что 5 сентября неизвестные расстреляли из автомата автомобиль Audi А8, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Материалы по теме
Неизвестные расстреляли иномарку в центре Екатеринбурга
#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Пострадавший#Обстрел#Автомат#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07