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Posted 7 сентября 2018,, 01:40

Published 7 сентября 2018,, 01:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Концепция нижнетагильского кластера «Гора Белая» появится в ноябре

7 сентября 2018, 01:40
В течение 2 месяцев члены рабочей группы представят концепцию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» на базе горнолыжного комплекса под Нижним Тагилом. После этого можно будет подать заявку на финансирование проекта в 2019 году.

Работа над концепцией кластера «Гора Белая» продолжается. На данный момент в областное законодательство о туризме введены понятия «кластера», «резидента туристского кластера» и «управляющей компании». Также определён ряд налоговых льгот и преференций, которые смогут получать резиденты кластера «Гора Белая».

Территория, на которой планируется реализация проекта, составляет 2,5 тысячи гектаров и охватывает 15 населённых пунктов. Для каждого из них подготовлена модель развития.

Предполагается работа по нескольким направлениям. Это развитие природного парка «Река Чусовая», Висимского заповедника, создание этнодеревни и парка Городской цивилизации по аналогии с известными во всем мире детскими парками развлечений,рассказал член рабочей группы Леонид Гункевич.

Концепция будет представлена через 2 месяца, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Затем начнётся этап принятия архитектурных решений, после - проектирование и старт строительных работ.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Туризм#Проект#Гора Белая#Горнолыжный комплекс#Кластер
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