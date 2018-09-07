Концепция нижнетагильского кластера «Гора Белая» появится в ноябре

В течение 2 месяцев члены рабочей группы представят концепцию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» на базе горнолыжного комплекса под Нижним Тагилом. После этого можно будет подать заявку на финансирование проекта в 2019 году.