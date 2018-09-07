Пила и дебоширила: пассажирка «Уральских авиалиний» оштрафована на 100 тыс. рублей

Posted 7 сентября 2018,, 15:50
Published 7 сентября 2018,, 15:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жительница Московской области весной 2018 года устроила дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Екатеринбург-Пекин.
Сообщается, что 22-летняя девушка распивала на борту авиалайнера принесенный с собой алкоголь, пыталась закурить, дебоширила, вступила в конфликт с борт-проводником и пыталась разблокировать дверь самолета во время полета.
Известно, что девушка в суде признала свою вину. Ей было назначено наказание в размере 100 тысяч рублей штрафа, пишет «Вечерний Екатеринбург».