tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2018,, 15:50

Published 7 сентября 2018,, 15:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пила и дебоширила: пассажирка «Уральских авиалиний» оштрафована на 100 тыс. рублей

7 сентября 2018, 15:50
Пассажирка «Уральских авиалиний» устроила дебош на борту самолета и получила за это штраф в размере 100 тысяч рублей.

Жительница Московской области весной 2018 года устроила дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Екатеринбург-Пекин.

Сообщается, что 22-летняя девушка распивала на борту авиалайнера принесенный с собой алкоголь, пыталась закурить, дебоширила, вступила в конфликт с борт-проводником и пыталась разблокировать дверь самолета во время полета.

Известно, что девушка в суде признала свою вину. Ей было назначено наказание в размере 100 тысяч рублей штрафа, пишет «Вечерний Екатеринбург».

Материалы по теме
УФАС возбудило дело на «Уральские авиалинии» из-за рекламы с ЧМ-2018«Уральские авиалинии» по суду вернут 1,2 млн рублей в счёт долга за бортовое питание
#Свободное время#Новости УрФО#Штраф#Алкоголь#Самолет#Уральские авиалинии#Дебош#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07