Юные спортсмены Нижнего Тагила открыли новый баскетбольный сезон

Специально для участников и гостей праздника выступили «летающие баскетболисты» из Перми, а после состоялась первая встреча в сезоне – игроки команды «Старый соболь» встретились с гостями из Екатеринбурга. В упорном матче нижнетагильские баскетболисты одержали верх над гостями со счётом 76:57, сообщает пресс-служба БК «Старый соболь».