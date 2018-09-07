tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2018,, 19:20

Published 7 сентября 2018,, 19:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Юные спортсмены Нижнего Тагила открыли новый баскетбольный сезон

7 сентября 2018, 19:20
Двадцать пятый юбилейный сезон открыли детско-юношеские баскетбольные команды Нижнего Тагила. Праздничное событие приурочили к предсезонному турниру, который проходил на площадке клуба «Старый соболь».

В понедельник, 3 сентября, в БК «Старый соболь» начался предсезонный турнир среди детско-юношеских команд по баскетболу. 6 сентября, когда была сыграна половина игр, состоялся торжественный праздник, посвящённый открытию юбилейного 25-го сезона. Слова поздравлений воспитанники клуба принимали от администрации города Нижний Тагил, депутатов городской думы, представителей нижнетагильского бизнеса.

Специально для участников и гостей праздника выступили «летающие баскетболисты» из Перми, а после состоялась первая встреча в сезоне – игроки команды «Старый соболь» встретились с гостями из Екатеринбурга. В упорном матче нижнетагильские баскетболисты одержали верх над гостями со счётом 76:57, сообщает пресс-служба БК «Старый соболь».

Следующим спортивным испытанием для городской мужской команды станет турнир молодёжных команд, который пройдёт 15 и 16 сентября.

Материалы по теме
Спортсмен из Нижнего Тагила вошел в студенческую сборную России по баскетболу
#Спорт#Нижний Тагил#Матч#Победа#Турнир#Баскетбол#Старый Соболь#Открытие сезона
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07