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Posted 11 сентября 2018,, 19:30

Published 11 сентября 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два жителя Екатеринбурга обвиняются в хищении 1,3 млн руб. из неисправного банкомата

11 сентября 2018, 19:30
В Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, снявших из неисправного банкомата 1,38 млн рублей.

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении двух мужчин, снявших из неисправного банкомата 1,38 млн рублей. Следствие установило, что двое мужчин на ул. Алтайская в столице Урала решили воспользоваться услугами банкомата, однако в системе устройства произошел сбой, и терминал начал выдавать вместо тысячи рублей купюры номиналом в пять тысяч.

Мужчины, поняв, что устройство дало сбой, возвращались еще несколько раз и снимали из банкомата различные суммы, каждый раз получая, вместо реальной суммы, купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Таким образом они сняли 1,38 млн рублей. Следствие установило, что в действиях мужчин был преступный умысел. Свою вину обвиняемые признали и частично возместили ущерб банку, пишет ЕАН.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Уголовное дело#Банковская карта#Банкомат#Хищение#Екатеринбург
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