10-летняя девочка найдена убитой в Каменске-Уральском

Posted 12 сентября 2018,, 09:45
Published 12 сентября 2018,, 09:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Об этом сообщает СКР по Свердловской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетней». За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока.
По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления областного СКР Михаила Бусылко на месте преступления работает усиленная следственно-оперативная группа.
Они проводят осмотр квартиры и допрашивают свидетелей, чтобы раскрыть преступление по «горячим следам» и задержать подозреваемого.
Расследование находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.