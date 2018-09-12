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Posted 12 сентября 2018,, 13:00

Published 12 сентября 2018,, 13:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полицейский из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Народный участковый»

12 сентября 2018, 13:00
В Свердловской области стартовал конкурс «Народный участковый». Нижний Тагил в нем представляет старший лейтенант полиции Алексей Попов.

Конкурс «Народный участковый» проходит в два этапа. На первом этапе, который продлится до 20 сентября, предстоит выбрать лучшего участкового и проголосовать за него на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября. В нем из финалистов первого этапа выберут лучшего участкового полиции Свердловской области. Победитель второго этапа примет участие в финале конкурса на федеральном уровне.

На конкурсе «Народный участковый» Нижний Тагил представляет старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 18 Алексей Попов.

Проголосовать за Алексея можно на странице конкурса, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Полицейский#Участковый
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