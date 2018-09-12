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Posted 12 сентября 2018,, 16:00

Published 12 сентября 2018,, 16:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ВСМ Екатеринбург-Челябинск попала перечень самых дорогих проектов страны

12 сентября 2018, 16:00
Скоростной железнодрожный путь из Екатеринбурга до Челябинска, прокладываемый в рамках «Стратегии пространственного развития», назван одним из наиболее дорогих в стране.

Министерство экономического развития сообщило, что магистраль между столицами двух областей обойдется бюджету государства в 350 миллиардов рублей. Однако на неё возлагают большие надежды. По информации eanews.ru, министерство финансов ожидает, что построенная магистраль обеспечит ежегодный рост ВВП на 0.6-0.8%. Сообщается также, что региональная экономика претерпит ещё более значительный рост.

В частности, валовой региональный продукт Свердловской области повысится на 1,12 триллиона рублей. Аналогичный рост в Челябинской области ожидается в размере 900 миллиардов.

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#Транспорт#Новости УрФО#Челябинск#Железная дорога#Министерство экономического развития#Екатеринбург
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