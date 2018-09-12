ВСМ Екатеринбург-Челябинск попала перечень самых дорогих проектов страны

Posted 12 сентября 2018,, 16:00
Published 12 сентября 2018,, 16:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Министерство экономического развития сообщило, что магистраль между столицами двух областей обойдется бюджету государства в 350 миллиардов рублей. Однако на неё возлагают большие надежды. По информации eanews.ru, министерство финансов ожидает, что построенная магистраль обеспечит ежегодный рост ВВП на 0.6-0.8%. Сообщается также, что региональная экономика претерпит ещё более значительный рост.
В частности, валовой региональный продукт Свердловской области повысится на 1,12 триллиона рублей. Аналогичный рост в Челябинской области ожидается в размере 900 миллиардов.