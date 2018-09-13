Коллекторы в Свердловской области оштрафованы на 1,3 млн рублей из-за жалоб граждан

В 2018 году в Свердловской области коллекторы оштрафованы на 1,3 млн рублей по нарушениям, выявленным во время проверок, а также из-за жалоб местных жителей.