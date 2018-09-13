tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2018,, 11:55

Published 13 сентября 2018,, 11:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Коллекторы в Свердловской области оштрафованы на 1,3 млн рублей из-за жалоб граждан

13 сентября 2018, 11:55
В 2018 году в Свердловской области коллекторы оштрафованы на 1,3 млн рублей по нарушениям, выявленным во время проверок, а также из-за жалоб местных жителей.

В Свердловской области коллекторские организации оштрафованы на 1,3 млн рублей за нарушения, выявленные во время плановых проверок и по обращениям граждан.

На текущий момент в законную силу вступили 30 судебных актов с назначением штрафов на общую сумму – 1,3 млн рублей. Основные нарушения были зафиксированы по статье «Нарушение законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», пишут «Вечерние ведомости».

Материалы по теме
Коллектор в Екатеринбурге приговорен к 5 годам колонии за вымогательство
#Общество#Свердловская область#Суд#Нарушение#Штраф#Юлия Суворова#Задолженность#Коллекторы
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07