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Posted 14 сентября 2018,, 06:30

Published 14 сентября 2018,, 06:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле

14 сентября 2018, 06:30
В Нижнем Тагиле зафиксировано повышенное содержание сероводорода в атмосфере. Концентрация ядовитого газа превышает норму в 5,2 раза.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, выброс ядовитого сероводорода в атмосферу зафиксирован в Нижнем Тагиле.

По данным на 13 сентября концентрация газа превышает разовую норму в 5,2 раза. Накануне, 12 сентября, концентрация была выше нормы в 2,5.

Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц. В больших концентрациях смертельно опасен, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

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#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Загрязнение#Яд#Сероводород
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