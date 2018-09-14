Загрязнение воздуха сероводородом зафиксировано в Нижнем Тагиле

Posted 14 сентября 2018,, 06:30
Published 14 сентября 2018,, 06:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, выброс ядовитого сероводорода в атмосферу зафиксирован в Нижнем Тагиле.
По данным на 13 сентября концентрация газа превышает разовую норму в 5,2 раза. Накануне, 12 сентября, концентрация была выше нормы в 2,5.
Сероводород — это бесцветный газ с запахом протухших яиц. В больших концентрациях смертельно опасен, сообщает «Вечерний Екатеринбург».